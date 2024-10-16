«Юнайтед стейтс» превратят в искусственный риф

Океанский круизный лайнер «Юнайтед стейтс» 25 октября покинет причал в Филадельфии, где он простоял 30 лет после ремонта на Севморзаводе, и отправится в последний путь. Судно будет затоплено у побережья Флориды и станет крупнейшим в мире рифом для рыбалки и дайвинга.

История американской гордости

Бывший роскошный круизный лайнер находился в эксплуатации с 1952 по 1969 год. Он славился первоклассными удобствами, включая театр, гостиную со сценой и танцполом, крытым бассейном и турецкими банями. Все американские знаменитости тех лет отметились пребыванием на «Юнайтед стейтс». Судно отличалось рядом конструктивных особенностей, которые позволяли ему развивать впечатляющие скорости и даже выиграть «Голубую ленту» за рекорд скоростного пересечения Атлантики.

Но в 1969 году лайнер был выведен из эксплуатации из-за роста эксплуатационных расходов, а также из-за того, что реактивные самолеты заменили транспортные функции, которые когда-то выполняли подобные суда на линии в Северной Атлантике.

На грандиозном аукционе в 1984 году с «Юнайтед стейтс» сняли и распродали все ценные принадлежности, мебель, а также вилки, дверные ручки и полотенца. После этого судно неоднократно переходило из рук в руки. В 1992 году его за за 2,6 млн долларов приобрел президент компании Commodore Cruise Line Фред Мейер, который сотрудничал с турецкими верфями в Стамбуле. У него была идея вернуть лайнер на Североатлантический маршрут. Но для этого необходимо было очистить судно от асбеста.

Ремонт в Севастополе

В июне 1992 года «Юнайтед Стейтс» отбуксировали в Стамбул. Оттуда, несмотря на протесты Гринпис, лайнер названный «асбестовый гроб», отправился в Севастополь, где в ноябре 1993 года в доке Севморзавода началась его очистка от асбеста. Многие страны и верфи отказывались демонтировать с судна асбестовую начинку корпуса судна. Но в Украине формально не существовало запрета на использование асбеста и запрета на ввоз опасных отходов, поэтому запретить заход судна юридически было невозможно.

Некоторое время лайнеру запрещали заход в Севастополь: протесты «зеленых», заставили городские власти оставить судно на рейде. В море судно обследовал военный корабль химической разведки КРХ-321. Были взяты пробы забортной воды, но радиоактивных веществ и повышения радиоактивного фона обнаружено не было.

В течение полугода 750 рабочих полностью очистили судно от асбестовых конструкций. Стоимость контракта составила 3,2 млн долларов.

Для города заход в гавань океанского лайнера стал событием. На «знаменитый пароход» в док морзавода приходили посмотреть все заводчане и приводили с собой знакомых. Журналисты, судостроители и просто любопытные также всеми правдами и неправдами старались попасть на судно.

Нерентабельный объект

После ремонта удача к лайнеру не вернулась. Финансовая ситуация вновь была переоценена. Ожидаемая правительственная помощь компании-собственнику предоставлена не была и реконструкция «Юнайтед Стейтс» остановилась. В 1996 году его отбуксировали в США к верфям в Филадельфии.

Судно сменило еще несколько собственников и в июле 2010 года было выкуплено за 5,8 млн долларов организацией SS United States Conservancy, созданной для спасения национального флагмана от гибели. Но в 2016 году было объявлено, что восстановление невозможно «ввиду непреодолимых трудностей». Потом предлагалось несколько планов реконструкции «Юнайтед Стейтс», но все они провалились.

После 30 лет стоянки «ветерана» на приколе, портовое управление Филадельфии заявило, что судно наносит причалу «неустановленный ущерб». В прошлом году федеральный судья штата в споре между собственниками порта и лайнера о стоянке последнего на пирсе в Филадельфии постановил, что судно должно покинуть причал на реке Делавэр или заплатить повышенную арендную плату.

По этому поводу президент компании-владельца судна Сьюзан Гиббс, внучка дизайнера судна, сообщила, что по решению суда компания оказалась перед болезненным, но неизбежным выбором: сдать «Юнайтед Стейтс» на лом или превратить его в искусственный риф. «Мы выбрали последний путь как наиболее достойный», — сказала С.Гиббс.

Процесс трансформации лайнера начнется с восстановительных работ в Норфолке, где с судна удалят опасные материалы. Ожидается, что этот процесс займет около года, прежде чем он будет затоплен у берегов Флориды.

Отплытие «Юнайтед Стейтс» из Филадельфии запланировано на 25 октября. Но многим по- прежнему не верится, что судно смогут переместить на такие большие расстояния. С лайнера давно сняты двигатели. Его длина больше «Титаника» и составляет более 300 метров. Из-за размеров не каждый причал подходит для стоянки, а прохождение под мостами требует математических расчетов.

По материалам изданий U.S.Naval Institute USNI News, Delawere Currents, CBS news Philadelphia, World of Cruising.