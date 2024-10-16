Диссертационный совет по археологии планируют создать в Севастополе

Вузы Белгорода и Севастополя в 2026 году планируют создать собственный диссертационный совет по направлениям «Археология» и «Всеобщая история», который позволит обеспечить защиту кандидатских и докторских диссертаций.

Такую информацию сообщил ТАСС директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета (СевГУ) Сергей Бочаров в ходе Международной научной конференции «BYZANTINOTAURICA — III: Крым и Северное Причерноморье в системе мировых цивилизаций».

Севастополь — один из регионов РФ, где выявлено античное наследие: в V веке до нашей эры на этих землях была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический. Археология здесь получила мощный импульс для развития после воссоединения Крымского полуострова с Россией. Масштабные раскопки проводились в связи со строительством крупных инфраструктурных объектов, таких как трасса «Таврида», культурный кластер, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». И хотя подготовку историков и археологов ведут два вуза, Севастопольский государственный университет и филиал Московского государственного университета, своего диссертационного совета до сих пор в регионе не было.

«В 2026 году мы намерены открыть совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по направлениям «Археология» и «Всеобщая история» совместно с Белгородским государственным университетом», — сказал С.Бочаров.

Он уточнил, что появление диссертационного совета позволит обеспечить сквозную подготовку специалистов со школьной скамьи до защиты диссертации.

По его данным, сейчас работа с заинтересованными в историческом образовании молодыми людьми в Севастополе начинается со школы — вплоть до того, что у школьников есть возможность участвовать в экспедициях. «Уже реализуется магистерская программа по федеральному государственному образовательному стандарту «Археология» — а стандарт появился всего два года назад. Буквально на днях пришло свидетельство о лицензировании очной аспирантуры по направлению «Археология». И когда будет создан последний недостающий элемент [диссертационный совет], мы сможем брать заинтересованного школьника, приводить его в студенты, потом — в целевые магистранты, а затем вести и выше: в число кандидатов и даже докторов наук», — уточнил С.Бочаров.

Он добавил, что повысить качество исторического образования в СевГУ планируется, в том числе, за счет нового Института истории Византии и Северного Причерноморья, который должен начать работу в структуре СевГУ в 2025 году. С другой стороны, этот же институт, перед которым стоят масштабные исследовательские задачи, выступит одним из работодателей для выпускников вуза — историков и археологов.