Абонентам Севмобайла предлагают перейти в Севтелеком

Компания «Севмобайл» 28 октября прекращает свою работу, в связи с чем абонентам предложили перейти на обслуживание в Севтелеком, сообщил директор по развитию бизнеса в массовом сегменте компании «Севтелеком» Олег Полосов.

Он напомнил, что ранее Роскомнадзор за неоднократные нарушения отозвал у оператора мобильной связи «Севмобайл» лицензии.

— Понимая важность предоставления услуг связи, поскольку абоненты должны иметь возможность оставаться на связи круглосуточно, по поручению правительства Севастополя компания «Севтелеком» разработала план мероприятий по продолжению обслуживания абонентов Севмобайла, — сказал О.Полосов.

По его информации, с 17 октября абоненты Севмобайла могут воспользоваться услугой сотовой связи, посетив ближайший офис МФЦ или обратившись в компанию «Севтелеком» на ул.Генерала Петрова, 15.

Договор на предоставление услуг связи заключается при наличии паспорта. При этом компания обещает сохранить прежний номер и большинство тех тарифов, по которым абоненты получали услуги от компании «Севмобайл». Также компания «Севтелеком» берет на себя определенные обязательства и предоставит бонусные пакеты, чтобы облегчить переход.