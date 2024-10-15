Записывать к врачу будет искусственный интеллект

В конце октября сотрудники департамента цифрового развития Севастополя введут сервис для для записи на прием к врачу с использованием робота в чистом виде.

По словам и.о.директора департамента Татьяны Черноусовой, планируется вывести в работу от 20 до 30 линий.

— В едином контакт-центре «122» мы уже запустили такую линию с использованием элементов искусственного интеллекта. На сегодня, в эксплуатации — только напоминание о записи к врачу и ее отмена. В конце месяца мы готовы вывести от 20 до 30 линий для записи на прием к врачу с использованием робота, — сообщила Т.Черноусова 14 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По ее словам, также уже запущены роботы с использованием нейросетей, которые работают с данными центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ). Эту информацию подтвердил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

— У нас есть доступ к ЦАМИ, он — в доступе любого врача в любом медицинском учреждении. Туда можно зайти и посмотреть, например, предыдущие снимки. Нам нужно три направления, где работает искусственный интеллект, как раз на ЦАМИ два из них есть: это онкология легких, а заболевания, связанные с головным мозгом, например, инсульты, — пояснил В.Денисов.

Выяснилось, что технология такова: загружаются изображения, они автоматически обрабатываются, искусственный интеллект ищет аналогичные ситуации и выдает вероятностный диагноз. По словам В.Денисова, при этом точность в постановке диагноза (по подсчетам специалистов департамента), до обработки ИИ и с его помощью — увеличивается примерно на 37%.

Всего, по информации Т.Черноусовой, в электронном виде сейчас жителям Севастополя предоставляется 160 видов госуслуг, из них 81 — социально — значимые.