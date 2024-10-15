За подрыв Керченского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины

Следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых считают причастными к подрыву Керченского моста в 2022 году.

Об этом сказано в материалах дела обвиняемых, с которыми ознакомился ТАСС.

А.Инасаридзе обвиняется по статьям «теракт, повлекший смерть человека», «незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору», контрабанда взрывчатых веществ организованной группой». С.Андрейченко вменяются те же преступления, но без статьи о контрабанде.

Ранее о причастности иностранных граждан, в том числе Инасаридзе и Андрейченко, к подрыву Керченского моста сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Как сказано в копии постановления Басманного суда Москвы, Инасаридзе арестован заочно. При этом адвокат грузинского гражданина Маргарита Хорева заявила в суде, что «не установлена надлежащим образом его причастность к совершению инкриминируемого Инасаридзе в вину преступления и не представлены доказательства его причастности».

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Обвинения были предъявлены Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела — граждане России, Армении и Украины. В настоящий момент расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с его материалами. После этого дело должна утвердить Генпрокуратура, и оно будет передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

В конце августа 2024 года стало известно, что организаторы и некоторые исполнители теракта на Керченском мосту скрылись от органов Следственного комитета РФ за пределами России.