Скалолазы соревновались на скале Парус

В субботу 12 октября на скале Парус прошел Кубок Севастополя по альпинизму в скальном классе. Соревнования прошли в формате «Марафре», всего на подъем понадобилось пять часов.

В соревнованиях приняли участие 6 мужских и 3 женских связки.

Как сообщили в Федерации альпинизма Севастополя, по-настоящему напряженная борьба развернулась среди мужчин, которые в стремлении заработать дополнительные баллы упорно старались пройти заданные маршруты.

В итоге, по сумме баллов первое место завоевали Игорь Ткачев и Павел Жиляков, второе – у Александра Андреева и Олега Калюжного. Третий результат показали Дмитрий Лутченко и Сергей Эйсмонт.

Среди женщин самыми выносливыми и умелыми показали себя Дарья Ускова и Юлия Цокалоа, за ними – Полина Иванова и Арина Попова, третье место – у Софии Никитенко и Анны Колиберденко.

К слову, С.Никитенко и А.Колиберденко – дебютанты соревнований.

Судила соревнования целая судейская бригада, в состав которой вошли опытные севастопольские скалолазы Константин Комаров, Елена Левина Елена Илья Корчемкин.

Уже через неделю, 19 и 20 октября пройдет Чемпионат Севастополя по альпинизму.