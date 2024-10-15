Проекты реконструкции двух городских причалов выполнят до конца следующего года

Проектная документация реконструкции катерного пирса у Графской пристани и паромного причала на Северной стороне обойдет почти в сто миллионов рублей.

Исполнителем контрактов власти города назначили ПАО «Мостотрест». Эта компания уже в течение нескольких лет строит в Балаклаве яхтенную марину.

По двум контрактам общей стоимостью в 91,5 миллионов рублей подрядчик уже получил авансом 45,73 млн рублей. Согласно технического задания необходимо произвести инженерные изыскания различных видов, а также инженерно-техническое обследование, в том числе водолазное, дна акватории и дна непосредственно у пирсов, а также глубин в их районе; разработать архитектурное оформление причалов и по необходимости согласовать его в департаментом архитектуры; получить заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Строительство причалов в госпрограмме запланировано на 2025-2026 годы. Предположительная цена реконструкции пирса катеров у Графской пристани — 303,117 млн рублей, паромного причала на Северной стороне — 541,595 млн рублей.

Срок завершения работ над проектами — конец следующего года.