Около пещеры Таврида нашли древнее озеро

В крымском поселке Зуя, недалеко от здания местной мечети палеонтологи обнаружили древнее озеро. Эта находка во многом объясняет фауноразнообразие пещеры Таврида. Об этом «Севастопольской газете» рассказал сотрудник Палеонтологического института РАН кандидат геолого-минералогических наук Богдан Зайцев.

По его словам, сам факт существование озера, что называется «висел на кончике пера» ученых— специалистов со всей России, которые вот уже шесть лет ведут раскопки в пещере Таврида.

За это время удалось обнаружить множество останков животных, которые питаются только в озерах, например, утки и нырки. Правда, до сих пор догадки ученых были исключительно на теоретическом уровне.

На эту тему недавно заместитель директора института, доктор биологических наук Никита Зеленков выпустил научную статью, а старший научный сотрудник института Александр Лавров в подтверждение догадок обнаружил кости выдры.

– Все это позволило предположить, что недалеко от пещеры находилось достаточно большое озеро. Кости, которые мы находим в пещере, – это явный результат охоты хищников, например, гиен. То есть, гиены где-то брали животных, которые жили в озерах, – сказал Б.Зайцев.

И вот три дня назад научная догадка полностью подтвердилась.

Ученые соотнесли имеющиеся палеогеографические карты с отчетами по инженерной геологии, после чего пробурили скважину, шурфы, взяли керны и ... обнаружили, что меньше, чем в километре от пещеры действительно находится озеро. Вернее, находилось.

— Когда геологи говорят, что они нашли озеро, надо понимать, что они нашли озерные отложения. Возраст этих отложений оценивается на уровне полутора миллионов лет. Фауна у нас возрастом 1,5-1,8 млн лет. О возрасте же самого озера пока говорить рано, приблизительно оно может быть таким же. Структура озерных отложений такова: вверху, в зоне аэрации, на дне озера, глина, ниже – торфяник, прямо со стволами углефицированных деревьев и с кристалликами пирита. Глина имеет черный цвет, что однозначно говорит о том, что это были породы, которые образовывались в бескислородной среде, на дне стоячего водоема, – сказал Б.Зайцев.

Пока исследования достигли примерно пятнадцатиметровой отметки, но уже теперь можно заявлять о большой мощности отложений. Вероятно, это озеро существовало долго, оно было глубоким, там вполне могли жить животные.

– Это отчасти объясняет, почему в пещере Таврида столь богатый фаунистический комплекс, – сказал Б.Зайцев.

На вопрос, можно ли увидеть озеро, приехав в Зую, ученый улыбнулся, сказав, что сейчас на месте, где находилось озеро, просто выровненная площадка, где пасутся коровы.