Нефтебазу в Феодосии все еще тушат

Специалисты Роспотребнадзора не выявили новых превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере рядом с горящей нефтебазой в Феодосии на девятый день пожара, сообщила ТАСС начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым Светлана Касьянова.

На нефтебазе в Феодосии 7 октября произошло возгорание, которое тушат до сих пор. Более тысячи человек эвакуировали в районах Черноморской набережной, Ближних Камышей и мкр. Северный. За все время пожара превышение загрязняющих вещество в воздухе вблизи жилой застройки фиксировалось один раз — 9 октября.

«Мы проводим замеры ежедневно, более превышения не было зафиксировано во всех наших мониторинговых точках. Всего с начала пожара было взято 1 020 проб», — сказала С.Касьянова.

Глава Феодосии Игорь Ткаченко 12 октября уточнил, что большинство эвакуированных вернулись домой, комиссия приступила к работе по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей. Жители, чье имущество будет утеряно в результате ЧС, получат компенсацию. Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала, сохраняются.