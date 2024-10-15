Людям и после смерти нужно платить за вывоз мусора

Если вы собственник квартиры, проживали один, но однажды умерли и в вашей квартире больше никто не живет, то платить за вывоз мусора все равно придется.

Региональный мусорный оператор ООО «Благоустройство Севастополя» в социальных сетях для своих клиентов опубликовал просветительский пост, в котором объяснил, начисляется ли плата за услугу «Обращение с ТКО», если собственник умер?

«Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, то есть, со дня смерти собственника жилого помещения. Это не зависит ни от времени фактического принятия наследства, ни от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество. То есть, обязанность по внесению платы за коммунальные услуги у преемников возникает сразу», — сообщает пресс-служба регоператора.

Безусловно, есть полугодовой период до вступления наследника в права наследования. Но по окончании этого периода он должен будет оплатить коммунальные услуги по обращению с ТКО с даты смерти родственника.

Если коммунальные долги образовались еще при жизни бывшего владельца жилья, то наследнику придется оплатить и их. Обнулить не получится — действующим законодательством это не предусмотрено.

Эта федеральная норма закреплена в Жилищном кодексе РФ и в Правилах предоставления коммунальных услуг. Вносить плату за коммунальные услуги необходимо, даже если в квартире или доме никто не зарегистрировался и не проживает.

При этом, расчет платы за услугу «Обращение с ТКО» производится согласно количеству прописанных лиц. Если же по адресу никто не зарегистрирован, то плата взимается исходя из числа собственников жилого помещения, гласит Постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Поэтому платить за вывоз отходов необходимо везде: и там, где прописан клиент, и там, где он владеет имуществом. Данная практика действует по всей стране, где оплата за услугу по обращению с ТКО начисляется по количеству человек прописанных или по количеству собственников при отсутствии зарегистрированных в жилом помещении.