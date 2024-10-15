Комета Цзыцзиньшань будет видна до конца года

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS будет видна еще несколько недель в бинокль, после чего еще в течение порядка двух месяцев — в телескоп, а затем отдалится от Земли и увидеть ее будет невозможно.

«Она будет видна в бинокль еще недельки две-три. Если есть телескоп, еще месяца два будет видна. После этого она улетит уже далеко от нас на периферию солнечной системы. А так как у нее орбита гиперболическая разомкнутая, скорее всего, она даже вылетит из солнечной системы, и мы ее потеряем», — сообщил ТАСС научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров во время пресс-тура министерства курортов и туризма Республики Крым.

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan (Цзыцзиньшань, Обсерватория Пурпурной горы, Китай). 22 февраля 2023 года она была обнаружена с помощью телескопа проекта ATLAS в Южной Африке. Астрономы охарактеризовали ее как возможную большую комету, которыми называют особо яркие и заметные с Земли объекты. 12 октября она оказалось на минимальном от Земли расстоянии, 70 млн км.