Клиентка ограбила своего юриста

В дежурную часть УМВД России по Севастополю поступило заявление от 53-летней женщины, которая сообщила, что у нее открыто похитили деньги и документы.

Установлено, что 47-летняя местная жительница ранее обращалась к своей знакомой для получения юридической помощи, в связи с чем предоставила ей нотариальную доверенность. Оставшись недовольной качеством услуги, она встретилась с юристкой и потребовала вернуть документ весьма активно. Бывшая клиентка повалила знакомую на землю, выхватила у нее сумку, в которой находилось 50 тысяч рублей, документы и банковские карты, и скрылась. Не обнаружив свою доверенность, злоумышленница выбросила чужое имущество в кусты.

Нападавшую задержала следственно-оперативная группа ОМВД России по Нахимовскому району. Похищенная сумка с документами и деньгами была найдена.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ей грозит лишение свободы на срок семи лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.