Историческая выставка приурочена к началу второй обороны Севастополя

В севастопольском филиале МГУ им. М.В.Ломоносова открылась выставка обмундирования советской армии периода Великой Отечественной войны. Она приурочена к годовщине начала второй обороны города (30 октября 1941г.) и подготовлена в рамках проекта «БИВАК» общественной организации «Патриот», с которой сотрудничает филиал.

На открытии посетители могли не только увидеть экспонаты, но и поучаствовать в дискуссиях, обсудив различные темы: стратегии обороны, личные истории солдат и жителей города.

Экспозиция — своеобразная машина времени и позволяет студентам глубже понять события, происходившие во время обороны Севастополя.

«Уникальность выставки — в артефактах на ней представленных: предметах быта, снаряжении, самой военной форме. Выставка имеет историческую ценность, так как мы показываем памятники, посвященные Великой Отечественной войне, которые были описаны сами студентами несколько лет назад», — рассказал руководитель организации «Патриот» Анатолий Кромин.

В зале представлены фотографии тех лет, обмундирование. На выставке можно увидеть и потрогать классическую шинель, буденовку, сидр (вещмешок) солдат 25 Гвардейской Чапаевской дивизии. «Особенно мне понравился рассказ о военной форме. Для себя я открыла особенности обмундирования гвардии — элитного подразделения. Одним словом, очень интересно!» — поделилась впечатлениями Алия Тимершина, студентка третьего курса и будущий историк.

Экспозиция будет расширяться. Ее дополнят планшеты из музея в Лазаревских казармах, а партнер «Патриота» — общественная организация «Гренадер» предоставит предметы снаряжения, быта и обмундирования русской, английской и французской армий времен Крымской войны.

Выставка в филиале МГУ будет работать до конца года.