Для газонов и лавочек ищут одного хозяина
Отремонтированные общественные пространства пока не имеют единого хозяина. Это стало очевидно из доклада на аппаратном совещании 14 октября и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляевой.
После ее отчета о ходе ремонта скверов по программе формирования комфортной городской среды, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, на чей баланс относятся отремонтированные и введенные в эксплуатацию парки и скверы.
В ответ глава горхоза пояснила, что зеленые насаждения поступают в ведение ГЬУ «Парки и скверы», а объекты благоустройства передаются муниципалитетам.
Под последними Н.Гуляева имела ввиду различные МАФы, скамейки и т.д..
– Вы будете скверы на баланс муниципалитетов передавать? А уборка будет за ГБУ «Парки и скверы», – поинтересовался у Н.Гуляевой М.Развожаев, явно не довольный существующей ситуацией.
– Давайте посмотрите на это все, а то одни одно делают, другие – другое. В итоге, все крайне печально. Так не должно быть. Есть сквер, благоустроенный по программе, у него должен быть один хозяин, он должен получить на него полноценное финансирование в пределах возможностей. Чтобы отвечал за все, чтобы было, с кого спросить, –сказал он.
Он также обратил внимание на существование объектов районного масштаба, например, в Солнечном, где нет никакого ГБУ «Парки и скверы».
По его мнению, в случае передачи сквера району, туда же нужно передавать соответствующее финансирование, а скверы в центре полноценно оставлять на «Парками и скверами».
В итоге, было поручено отдельно доложить, за кем конкретно закреплен каждый объект, с представлением сметы на обслуживание.