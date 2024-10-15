75 севастопольских отцов сидят с детьми в декрете

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получать не только мать, но и отец, а также другие родственники, например, бабушка или дедушка. В 2024 году Отделение СФР по Севастополю назначило такое пособие 2573 трудоустроенным жителям региона, в том числе 75 отцам.

Пятеро мужчин оформили уход за четвертым ребенком, 15 — за третьим, а два отца ухаживают за двойнями.

Родители сами принимают решение, кто из них будет находиться в декретном отпуске. Если отец трудоустроен, отпуск по уходу оплачивается так же, как и матери: 40% от среднего заработка за последние два календарных года. В 2024 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 49 123 рубля в месяц, минимальный — 9 227 рублей.

Пособие назначается проактивно, для его оформления отцу необходимо только написать заявление у работодателя. После поступления необходимых сведений в Отделение СФР по Севастополю выплата производится в течение 10 рабочих дней, а далее — ежемесячно 8-го числа в текущем месяце за предыдущий.

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет засчитывается в стаж отца. Также за этот период формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты. За каждый год положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, 3,6 — за вторым и 5,4 — за третьим или четвертым ребенком.

С 2024 года родители не теряют право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает, в том числе, при выходе на работу на неполный рабочий день, на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком будет трудиться у другого работодателя.

Для получения консультаций вы всегда можете обратиться в Отделение Социального фонда по Севастополю по телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01. На индивидуальные вопросы ответят операторы второй линии — с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 16.45 в пятницу.