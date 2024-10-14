«Виноградный экспресс» собираются запустить под Новый год

Туристический поезд по виноградникам и винодельням, сделавший несколько рейсов этим летом, хотят запустить в конце декабря 2024 года.

Как сообщила на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 14 октября заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, как раз сегодня начинается продажа билетов на «Виноградный экспресс» на конец декабря и январь. Почти весь следующий год поезд будет курсировать по ранее разработанному маршруту.

— В этом году «Виноградный экспресс» работал два летних месяца. После завершения последнего рейса в «Гранд Сервис Экспресс» поступило порядка 900 заявок, без дат, с пожеланиями, как только откроется продажа билетов, попасть на поезд. Коллеги уверены, что этот проект будет продолжать пользоваться популярностью, и очень оптимистично смотрят на следующий год, — рассказала М.Литовко.

7 июля 2024 года с железнодорожного вокзала Севастополя в первый рейс отправился железнодорожный тур по российским винодельням. Во время однодневного путешествия пассажиров «Виноградного экспресса» кормят, развлекают, показывают, где и как производится местное вино, а виноделы на время тура становятся гидами и сомелье.

Пресс-служба железнодорожного оператора «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что туристический поезд отвезет пассажиров к виноградникам Севастополя и Крыма 21, 29 декабря 2024 года, а также 2, 4, 6, 11 января 2025 года. Маршрут Севастополь – Бахчисарай – Инкерман – Севастополь.