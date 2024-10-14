В Орлином будут выращивать помидоры и перец, в Сахарной Головке — пекинскую капусту

Как рассказала 14 октября на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова, в июне состоялся конкурсный отбор по предоставлению гранта «Агростартап» в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. По результатам конкурсного отбора определены три победителя, с суммой господдержки в 12 млн рублей.

Начинающие фермеры будут реализовывать проекты по выращиванию овощей в закрытом грунте — помидоров и перца — в селе Орлином. Также поддержку получил бизнес-проект по выращиванию пекинской капусты в открытом грунте в Сахарной Головке. Третий бизнес-проект связан с производством и переработкой молока, он также будет реализовываться в селе Орлином.