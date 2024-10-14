В Госкаталог включены 11 тысяч художественных предметов музея Крошицкого

Севастопольский художественный музей стал первым из музеев Крымского полуострова, выполнивших оцифровку музейных предметов основного фонда, сообщила «Севастопольской газете» заместитель директора музея по научной работе Людмила Смирнова.

По ее словам, задача оцифровать все музейные предметы основного фонда была поставлена перед всеми музеями России, были установлены соответствующие министерские нормы.

— Наш музей первым в Крыму выполнил это задание, опубликовав в Государственном каталоге более 10,7 тысячи произведений. Сейчас эта работа практически завершена. Для реализации этого проекта были сделаны тысячи фотографии, — сказала Л.Смирнова.

Она подчеркнула важность этой работы: оцифровка помогает осуществлять надзор над произведениями искусства, она нужна исследователям и искусствоведам.

Замдиректора также пояснила, как пользоваться Государственным каталогом.

Для этого необходимо набрать в поисковой строке goskatalog.ru, а затем в разделе «Музеи» — название «Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский художественный музей имени Михаила Павловича Крошицкого» (goskatalog.ru/portal/#/museums?id=2825). Нужную картину или иной предмет можно также найти по фамилии автора работы или по ее названию.

— Музеи активно пользуются этим каталогом и теперь стали активно просить друг у друга предоставить те или иные работы для выставок, — отметила Л.Смирнова, подчеркнув, что аналогичную работу уже сделали и другие севастопольские музеи.