Усилена ответственность за сокрытие автономеров

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, которые подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством РФ.

Также устанавливается повышенная административная ответственность за совершенное повторно управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Дела об указанных административных правонарушениях рассматриваются судьями. Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции) и должностные лица военной автомобильной инспекции (в отношении водителей транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны).