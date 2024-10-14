Таврическую набережную сдадут в 2025 году

«Сейчас идет активная стройка самой марины. Как раз со стороны именно Таврической набережной активные мероприятия по реконструкции. Самое главное, что там появляется не только реконструируемая причальная база, но и инженерная инфраструктура. Того, что практически не было. Планируется, что Таврическая набережная будет завершена в первом полугодии следующего года», — цитирует ТАСС выступление М.Литовко на пленарном заседании конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

Как отметила М.Литовко, после завершения реконструкции набережной строители перейдут работать на другие объекты Балаклавской бухты. В районе бухты уже обновили музей подводных лодок, в апреле 2024 года реставраторы приступили к восстановлению «Водолечебницы К. С. Гинали».

Строители приступили к реконструкции Таврической набережной, которая является частью проекта по созданию в Балаклаве яхтенной марины на 600 судов, в 2022 году.

Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры с длиной причалов до 1941 метров, современной инфраструктуры для обслуживания яхт в прибрежной зоне, создание благоустроенной набережной. Строители планируют обустроить стоянку для 613 судов международного уровня, заправочные станции на воде и локальную очистную систему. Увеличится и улучшится причальная территория — появятся велодорожки и дополнительные места отдыха.