Таврическую набережную сдадут в 2025 году
Реконструкцию набережной на западной стороне Балаклавской бухты завершат в первом полугодии 2025 года, сообщила журналистам заместитель губернатора города Мария Литовко.
«Сейчас идет активная стройка самой марины. Как раз со стороны именно Таврической набережной активные мероприятия по реконструкции. Самое главное, что там появляется не только реконструируемая причальная база, но и инженерная инфраструктура. Того, что практически не было. Планируется, что Таврическая набережная будет завершена в первом полугодии следующего года», — цитирует ТАСС выступление М.Литовко на пленарном заседании конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».
Как отметила М.Литовко, после завершения реконструкции набережной строители перейдут работать на другие объекты Балаклавской бухты. В районе бухты уже обновили музей подводных лодок, в апреле 2024 года реставраторы приступили к восстановлению «Водолечебницы К. С. Гинали».
Строители приступили к реконструкции Таврической набережной, которая является частью проекта по созданию в Балаклаве яхтенной марины на 600 судов, в 2022 году.
Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры с длиной причалов до 1941 метров, современной инфраструктуры для обслуживания яхт в прибрежной зоне, создание благоустроенной набережной. Строители планируют обустроить стоянку для 613 судов международного уровня, заправочные станции на воде и локальную очистную систему. Увеличится и улучшится причальная территория — появятся велодорожки и дополнительные места отдыха.