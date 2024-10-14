Садовые товарищества передают свои электросети Севастопольэнерго

С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2024 № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон предусматривает создание в каждом субъекте РФ единого центра ответственности за надежное энергоснабжение, которым будет являться системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО). В Севастополе такой организацией стала компания «Севастопольэнерго».

Садоводы города обратились за разъяснениями в компанию с просьбой разъяснить, как будут электросетевые объекты СНТ передаваться в собственность территориальной сетевой организации.

«Конструктивный диалог с садоводами состоялся», — сообщила пресс-служба Севастопольэнерго. На встрече, в которой принимали участие более 50 представителей разных СНТ, они смогли выяснить, каков алгоритм передачи сетей, кто будет контролировать приборы учета электроэнергии, заключение прямых договоров с энергосбытовой компанией, как оперативно энергетики будут реагировать на аварийные ситуации и многие другие.

Процесс идет медленно

В Севастополе более 450 садовых товариществ. По словам присутствовавшей на встрече председателя СРОО «Садоводы Гераклеи» Екатерины Александровой, проблем с электричеством в СНТ много, но постепенно они решаются, хотя процесс идет очень-очень медленно.

«Проблема в том, что сетевые электросети строились в основном давно, еще в Советском Союзе, когда на земельный участок выделялось 3 кВт: кипятильник да лампочка. Сейчас потребности другие: теплые полы, кондиционеры и многое другое, и выделяют 15 кВт. В некоторых СНТ до сих пор используют старые алюминиевые провода с низкой пропускной способностью. Поэтому в холодное время из-за превышения мощностей сети не выдерживают. Происходят аварии: включается автомат, начинают гореть провода, взрываться трансформаторы», — рассказывает Е.Александрова.

Еще одна проблема — это отсутствие документации на установку электрических сетей, в которую входят опоры ЛЭП, сами линии электропередач, трансформаторные подстанции либо щиты учета. В некоторых садовых товариществах опоры устанавливались без проектной документации — хозспособом только на основании технических условий, которые по тем или иным причинам тоже не выполнялись. А без проекта — и сетей нет. Во всяком случае, это доказать очень трудно.

Кроме этого электрические сети нуждаются в обслуживании. Для этого у председателя СНТ должен быть открыт штат сотрудников: главный инженер, ответственный за электрохозяйство, и электрик.

По заявлениям Севастопольэнерго, передача электросетевого оборудования может происходить только посредством дарения, то есть бесплатной передачи от одного субъекта хозяйственной деятельности к другому и никаким другим способом. И такая постановка вопроса несколько смущает севастопольских садоводов. Поскольку в некоторых регионах России кроме дарения практикуют и передачу электросетей путем аренды.

По мнению Е.Александровой, передача сетевого оборудования на баланс СТСО выгодно для товариществ, в которых не очень много членов и их финансовые возможности ограничены. Но другая история с СНТ, которые владеют современными электрическими сетями. Они не хотят передавать свое имущество безвозмездно.

«Например, в одном СНТ электросеть построили в 2018 году, за это члены товарищества заплатили 12 млн рублей. Поэтому свои деньги они хотели бы вернуть. Такие вопросы еще требуют обдумывания и принятия компромиссных решений, — считает председатель СРОО «Садоводы Гераклеи».

Чтобы передать электрооборудование в Севастопольэнерго, все члены садоводческого товарищества должны быть переведены на прямые договора по оплате за электроэнергию непосредственно с ресурсной организацией, а не платить по договорам в СНТ. В среднем по всем товариществам примерно до трети участков рынка не перешли на прямые договора с ресурсной компанией, что усложняет работу по передаче.

Есть и другие проблемы: не все владельцы приватизировали свои земельные участки. Таких людей по всем СНТ может быть до семи процентов. Возникают вопросы и с интернет-проводкой, размещенной на опорах ЛЭП, и с освещением дорог в садовом товариществе.

«Проблемы с уличным освещением каждому СНТ придется решать самостоятельно: заключать дополнительный договор аренды на опоры, которые мы бесплатно передадим в Севастопольэнерго, а затем за размещение своих фонарей на столбах нам придется платить деньги», — отмечает Е.Александрова. При этом она настроена оптимистически и уверена, что постепенно все вопросы тем или иным способом будут улажены.

В любом случае процесс передачи сетевого оборудования запущена и разъяснения получены. И уже появились садовые товарищества — первопроходцы, которые передали свои электросети на баланс Севастопольэнерго. Так что работа продолжается.