Повару предъявлено обвинение в убийстве таксиста

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Феодосии, обвиняемого в совершении убийства.

Поздним вечером 11 октября на дороге между крымскими селами Видное и Журавки местные жители обнаружили в багажнике автомобиля ВАЗ-21099 тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. На место преступления незамедлительно выехали сотрудники Кировского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты. Погибшим оказался 52-летний местный таксист.

В короткие сроки была установлена личность подозреваемого. По версии следствия, накануне трагедии 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в общепите, вызвал такси. По пути между водителем и пассажиром завязался конфликт, в ходе которого юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений. После он перетащил тело в багажник, бросив автомобиль на проезжей части и похитив у погибшего 1,5 тысячи рублей.

Молодой человек был задержан дома у своего друга, при нем находилась сумка с ножом, которым и было совершено убийство.

Задержанный дал подробные признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.