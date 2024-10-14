Поступившие после ливня жалобы севастопольцев пообещали отработать

Речь идет о замечаниях, которые поступили в Центр управления регионом (ЦУР) по результатам прошедшего вечером 12 октября ливня. Обращение граждан на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 14 октября озвучил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, жалобы, в основном, касаются дорог и неправильно устроенных вдоль них ограждений и ливнестоков.

— Отработайте все ситуации. Я не буду перечислять их все, их достаточно много, по данным ЦУРа, — обратился к своему заместителю Павлу Иено глава города.

На высказанные замечания тот пообещал все исправить.

— Поправим, по каждому конкретному случаю, — заверил П.Иено.