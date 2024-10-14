Определились с ценой на проездные

Общегородские, студенческие и ученические билеты на ноябрь появятся в продаже 20 октября.

«С 20 октября в продажу поступят проездные билеты на ноябрь, действующие на муниципальных маршрутах, обслуживаемых предприятием ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова», с новой стоимостью», — сообщает пресс-служба перевозчика.

Так цена общегородского проездного на три вида севастопольского общественного транспорта (катер+троллейбус+автобус) составит 2330 рублей, на два вида (катер+автобус, катер+троллейбус) — 1800 рублей.

Студенческий проездной на три вида транспорта обойдется в 1620 рублей, на два — 920 рублей; ученический — 820 и 510 рублей соответственно.

Нужно учитывать, что проездные действуют только на маршрутах, которые обслуживает ГУП «Севэлектроавтотранс».

В Севастополе с 1 октября изменен порядок и стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь при оплате наличными проезд обходится в 35 рублей, до 1 октября — 30 рублей. При оплате картой ЕГКС — 30 рублей вместо 24 руб. При оплате банковской картой стоимость проезда не изменилась — 30 рублей.

Бесплатный проезд для льготных категорий граждан сохранен на всех регулируемых маршрутах.