Благоустройство сквера у Центрального рынка буксует

Причиной затягивания благоустройства сквера у Центрального рынка стал порыв трубы «Севтеплоэнерго», о чем 14 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила и.о.директора департмента городского хозяйства Наталья Гуляева.

— Ремонт сквера не завершен по причине того, что у нас там проходит теплотрасса и когда Севтеплоэнерго проводил пуско-наладочные работы, там был порыв. В связи с этим Севтеплоэнерго свои работы закончил только на прошлой неделе, а до тех пор подрядчик на этот сквер в полном объеме не выходил, — объяснила Н.Гуляева.

На вопрос, насколько долговечны выполненные работы, руководитель горхоза точно ответить не смогла, сказав, что была устранена протечка.

— Они как устраняют, какой-нибудь хомут там повесят, потом выйдет подрядчик, а потом с оно снова рванет, — попробовал уточнить вопрос губернатор Михаил Развожаев. — Должны были капитально все устранить. Вы же исполняете обязанности директора департамента, это ваш подвед, вы как-то разберитесь, что там происходит! Значит, на этом участке полностью замену трубы, — поручил он Н.Гуляевой.