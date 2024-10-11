«Золотые пески» будет самым масштабным курортом Крыма

Начало работы курорта, расположенного между городами Саки и Евпатория, запланировано на 2030 год.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале прокомментировал продолжающийся в республике процесс модернизации туристической инфраструктуры. В настоящее время в республике реализуется ряд проектов, самым масштабным из которых является круглогодичный морской курорт «Золотые пески». Комплекс будет создан по поручению Президента Владимира Путина.

На территории площадью 226 гектаров между городами Саки и Евпатория планируется возвести 18 круглогодичных отелей уровня 3-5 звезд общей вместимостью 5,3 тысяч номеров.

«На береговой линии будет построена самая большая в Крыму набережная протяженностью 12 километров. Особое внимание уделим созданию семейных номеров для обеспечения комфортных условий для детского и семейного отдыха. Средства в проект вкладываются частными инвесторами, предполагается поддержка государства в реконструкции инфраструктуры и создании улично-дорожной сети, сетей газо-, водо- и электроснабжения», — написал С.Аксенов.

Глава Крыма отметил, что немаловажной частью масштабного проекта станет создание музейного мемориала, вокруг которого будут находиться основные инфраструктурные объекты. Территорию вокруг памятника евпаторийскому десанту планируется благоустроить.

Республикой Крым поданы соответствующие предложения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство экономического развития РФ по включению необходимого финансирования в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» начиная с 2025 года.

Основным инвестором строительства курорта выступит группа компаний «Монолит», которая планирует вложить около 60 млрд рублей. Со стороны государства потребуется вложение еще порядка 12 млрд рублей.