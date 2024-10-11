Жителя Феодосии задержали за шпионаж

Установлено, что 30-летний мужчина через специальный чат-бот в Телеграме отправлял киевскому режиму данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе.

Информация была передана противнику для нанесения ракетных ударов.

Мужчина открыл на свое имя счет в украинском банке, когда несколько лет назад ездил на похороны бабушки. С этого счета с помощью мобильного приложения он перевел тысячу гривен на покупку дронов для ВСУ.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», предусматривающая наказание до 20 лет лишения свободы. Задержанный арестован и дает признательные показания.