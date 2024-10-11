В Центральном музее Тавриды появятся еще две диорамы

Партизанский аэродром

В его ближайших планах — завершить диораму «Партизанский аэродром», посвященную событиям в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

События происходили на Караби-яйле, там был главный крымский партизанский аэродром, принимавший самолеты с Большой земли. Первым посадил на яйле свой ТБ-3 опытный летчик Помазков 29 сентября 1942 года, а летом 1943 года на аэродроме приземлялись за одну ночь по несколько транспортных самолетов с оружием, боеприпасами и продовольствием. Обратно они забирали больных и раненых, доставленных на Караби из всех партизанских соединений Крыма.

— Работы по созданию диорамы осталось немного, буквально детали, — рассказывает И.Дзись.

Правильная диорама о Перекопе

Кроме того, художник уже приступил к работе над созданием диорамы, посвященной битве за Перекоп в период Гражданской войны. Идея возникла из-за наличия в экспозиции музея тачанки, образ которой решили поддержать изображением связанного с этом образом события. В качестве такого события выбрали штурм Перекопа. Но с посылом изобразить это событие не как обычно это делают художники, «правильно».

Дело в том, что обычно штурм Перекопа изображают, как штурм Турецкого вала. Но даже из названия следует, что штурмовали не сам вал, а город, за которым тот располагался.

— На самом деле, бои-то шли за город, но, поскольку в результате штурма от него ничего не осталось, художники видели, выходя на натуру, пустое поле и писали штурм Турецкого вала. В этом смысле, мы и считаем, что наша диорама будет правильной, — объяснил И.Дзись.

Он также рассказал о дальнейших планах по созданию диорам.

— Есть планы серьезно углубиться в историю Крыма, создать ретроспективу на две с половиной тысячи лет, — рассказал художник.

Кроме того, существует задумка написать большое полотно «Южный берег Крыма» (размером примерно 3x8 метров), возможно, в формате «день-ночь». Еще один нереализованный пока проект И.Дзися связан с написанием диорамы о Херсонесе.