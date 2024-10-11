В Малой академии наук учат актерскому мастерству

В студии «Пятое Маября» театр начинается вовсе не с вешалки, а с...умения жонглировать.

На занятия к теперь уже педагогу дополнительного образования Малой Академии наук, руководителю творческого объединения «Театр Пятое Маября» Виталию Таганову опаздывать не принято.

Каждое субботнее утро они приходят в здание на Острякова, 163 в ожидании чего-то необычного и нового.

— Какие красивые дети! — сопровождает взглядом каждого проходящего дежурная. Они на самом деле красивые и очень разные: Миша, Адам, Соня, Иванна, Есения, Яна, Артур, Алина...

Кого-то постигать премудрости театрального искусства записали родители, кто-то пришел заниматься потому что уже выходил на школьную сцену и...понравилось. А тут еще не просто какой-то преподаватель, а сам Таганов, дважды заслуженный артист и вообще классный учитель.

Занятия проходят в просторном зале с зеркалами. В качестве разминки — жонглирование теннисными мячиками: у каждого в руках их по три. Кто-то подбрасывает канареечного цвета мячи уже вполне ловко и уверенно, кто-то то и дело роняет их и вынужден бегать собирать по залу. Но стараются все, зная, что самое сложное впереди!

Сложное — это когда приходит время совместить ритм жонглирования с ритмом стихотворных строк и перемещением по залу.

«В сто сорок солнц закат пылал,

в июль катилось лето,

была жара,

жара плыла —

на даче было это.

Пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою... — начинает Матвей.

— Даня, давай, ты читай! Не нервничай! Не потей! Преодолевай себя! — перебивает Матвея Таганов. Стихотворные строфы сменяют друг друга, общий гул стихает, теперь все сосредоточены и внимательны.

Следующее задание нужно для развития коммуникабельности и чувства партнерства. Ребята становятся в большой круг и по очереди бросают друг другу ярко-желтый мяч, называя имена.

— Мы занимаемся недавно, многие ребята не знакомы. Это упражнение помогает им запомнить имена и установить контакт, — рассказывает В.Таганов.

По его словам, театр — это в первую очередь, коллектив, и это упражнение способствует пониманию, что успех всех зависит от понимания задачи каждым.

— В руки долетает мяч, а с ним эмоция, отношение, уважение к партнеру. Так вырабатывается творческая совместимость, что собственно и есть театр. У каждого — своя психофизика, но такое действие направлено на понимание сверхзадачи, в данном случае приобретение актерских навыков, — продолжил В.Таганов.

Специфика занятий состоит в различной подготовке ребят. Не все владеют актерскими навыками, умеют «говорить». Менее подготовленные подтягиваются к более опытным, а те, напротив, принимают и помогают новичкам. Фактически то же самое происходит в любом театральном коллективе, который обязательно саморазвивается.

— Всякий актерский тренинг — это мини-спектакль, со своей завязкой, кульминацией и финалом, — делится В.Таганов, продолжая занятие.

В это время в кругу уже разбирают по слову скороговорку «Ехал грека через реку...», произнося с чувством, почти драматически каждое слово. Миша, временно взявший на себя роль режиссера, то и дело делает замечания ребятам: «Тихо! Не слышно!»

— Миша у нас занимается уже второй год, он — самый опытный и лучше всех понимает структуру студии, — одобрительно оглядывается на помощника педагог. После чего дает понять, что «Пятое Маября» — это не обычная театральная студия, и не авторитарный театр. В отличие от последнего, здесь ставят задачу научить. Именно потому не возникает чувства досады, когда, пройдя годичный образовательный курс, кто-то уходит в студию «Фарт» или в Севастопольскую школу искусств. Некоторые ребята параллельно играют в школьных театрах, участвуют в конкурсах и фестивалях.

— Конечно, мы тоже ставим свои спектакли и участвуем в концертах. Выступали в Санкт-Петербурге, участвовали в «Ночи искусств» в Севастопольском музее обороны, перед школьными учителями на ежегодной педагогической конференции. Еще мы постоянно выступаем на открытии различных городских выставок. Для этого и собираемся каждую субботу и вторник, но только в рамках учебного года.

Вопрос напоследок о жонглировании: используется такой прием не потому ли, что сам В.Таганов — признанный любитель цирковых трюков на театральной сцене?!

— Считаю очень верным, что в театральных вузах сейчас ввели жонглирование, как предмет. Всегда чувствовал, что это необходимо. Умение жонглировать — это умение создать внутренний ритм, отвлечься от внешнего, сосредоточиться, именно с этого начинается театр.