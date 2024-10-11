В Бахчисарайском районе трое взрослых отравились грибами

Туристы собрали в лесу незнакомые грибы, приготовили и съели на ужин, а потом оказались в больнице с тяжелым отравлением. Медики оценивали их состояние как тяжелое, но своевременная медицинская помощь спасла пострадавшим жизнь, сообщила пресс-служба Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи.

Ежегодно на полуострове в «грибной сезон», который начинается летом и длится до поздней осени, регистрируются случаи отравления грибами.

В симферопольскую станцию скорой медицинской помощи из одного из сел Бахчисарайского района поступил вызов об отравление грибами семьи из трех человек. По словам пострадавших, они приехали в Крым на отдых, гуляя в лесу, нашли и собрали незнакомые им грибы. Местные жители подтвердили, что грибы съедобны, поэтому туристы приготовили и съели их на ужин. Сразу и почти одновременно у них появились тошнота, многократная рвота, резкая слабость. К медикам туристы обратились немедленно.

«При осмотре состояние пациентов было оценено как тяжелое, в присутствии бригады наблюдались многократная, изнуряющая рвота и снижение артериального давления. Оказав необходимую медицинскую помощь, пациентов доставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу в стабильном состоянии, где они продолжили лечение», — рассказали врачи Крымского центра медицины катастроф.

Только благодаря своевременной помощи грибники остались живы.

Всем любителям «тихой охоты» важно быть осторожными при сборе и приготовлении грибов. Не следует забывать, что все крымские грибы — условно съедобные и могут стать опасными, если их неправильно приготовить.