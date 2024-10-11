Справку об участии в СВО можно будет получить в МФЦ и через портал госуслуг

Нововведение должно существенно упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников специальной военной операции на всей территории России.

С 1 ноября справку о подтверждении статуса участника спецоперации можно будет получить в электронном виде через портал госуслуг или лично в любом МФЦ, сообщила пресс-служба Правительства РФ. Изменения внесены по инициативе главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. Эта справка необходима военнослужащим для получения различных мер социальной поддержки, установленных региональными властями.

Кроме того, вводится единый документ, подтверждающий статус участника СВО. Ранее справки об участии в специальной военной операции не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это создавало трудности для бойцов и их близких, которые хотят получить социальную поддержку.

Справку единого образца в бумажном или электронном виде смогут получить и подтвердившие факт родства члены семьи участника специальной военной операции, проходящего службу в данный период. Участник СВО или его родственники получат право предоставлять полученный документ для оформления всех мер социальной поддержки как регионального уровня, так и федерального.

На данный момент в севастопольском МФЦ не подтвердили начало оказания данной услуги с 1 ноября.