Сильные осадки ждут в Крыму

Интенсивные осадки и усиление ветра прогнозируются в ближайшие дни как минимум в шести регионах страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее сложные погодные условия в ближайшие дни на территории нашей страны в Мурманской области — ожидается дождь и усиление ветра до 27 м/с, в Ненецком автономном округе такая же ситуация. В Южном федеральном округе, в Крыму, в Краснодарском крае, в пятницу и субботу [прогнозируются] сильные дожди, гроза и ветер до 15-20 м/с», — цитирует ТАСС Р.Вильфанда.

По прогнозам крымского гидрометеоцентра, днем в субботу, 12 октября, зона холодного атмосферного фронта вызовет на полуострове дожди с грозами, местами сильные. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 2-3°.

Севастопольские синоптики 12 октября ожидают лишь небольшой дождь. Сильные осадки прольются на город-герой в воскресенье, 13 октября. «Утром дождь, временами сильный, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15м/с, при грозе порывы до 18м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 18-20°С», — говорится в прогнозе на выходные.