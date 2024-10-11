Реставрация Ливадийского дворца и парка обойдется в 7,3 млрд рублей

Ремонтно-реставрационные работы по сохранению комплекса Ливадийского дворца и паркового ансамбля обойдутся в 7,3 млрд рублей, обследовано техническое состояние, проведены изыскательские работы, сообщили ТАСС в Министерстве культуры Республики Крым.

В 1998 году из-за активизировавшихся оползней на зданиях комплекса дворца образовались трещины, было разрушено несколько строений на территории Ливадийского парка. Капитальные работы не проводились.

«Проведены мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой стоимости выполнения ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений дворца» 1910–1911 годы, а также по реконструкции парка-памятника садово-паркового искусства «Ливадийский». <...> Стоимость выполнения вышеуказанных работ составляет 7,3 млрд рублей», — говорится в ответе на запрос, подписанном замминистра культуры региона Ольгой Воробьевой.

Финансирование планируется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Всего, по данным министерства, в единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 2 339 объектов, из которых по 1 070 объектам необходимо проводить работы по сохранению в ближайшие пять лет.

В Республике Крым на ремонт и реставрацию объектов культуры с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году выделили порядка 5,9 млрд рублей.

О Ливадийском дворце и парке

Имение Ливадия было приобретено женой Александра II — императрицей Марией в 1860 году. С тех пор оно стало летней резиденцией царской семьи. Здесь любил бывать Александр III. Здесь он и умер. В дворцовой церкви принес присягу на верность российскому престолу последний русский монарх Николай II. В 1911 году под руководством архитектора Николая Краснова здесь был возведен Белый дворец. В феврале 1945 года во дворце состоялась конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Здесь было принято решение о создании Организации Объединенных Наций.

Ливадийский парк был заложен в 1834 году российским дипломатом Львом Потоцким. Парк был создан по примеру итальянских террасных садов: растения высаживались с учетом особенностей ландшафта, не нарушая гармонии природы, а архитектурные элементы не перегружали пейзаж. Площадь парка 40,1 га.