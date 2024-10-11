Превышения ПДК не зафиксировано после выброса на горящей нефтебазе в Феодосии

Сотрудники Роспотребнадзора не фиксируют повышения уровня опасных веществ в воздухе в районах, находящихся рядом с горящей пятый день нефтебазой в Феодосии, после произошедшего накануне выброса горючих веществ, сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что вечером 10 октября произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов горящей нефтебазы.

«В показаниях определяемых веществ мониторинга в контрольных точках превышений ПДК не зафиксировано, в том числе в утренних [замерах]», — сказала Н.Пеньковская.

Она добавила, что за все время пожара, превышение фиксировалось только раз и в одной зоне.

«Мы делаем замеры в зоне дыхания человека, а не высоко в атмосфере. Но вы видели, как высоко уходит дым<...>? Это и скорость движения ветра — все это способствовало тому, что в ближайшей жилой застройке, в тех точках, которые были определены [для мониторинга] превышений ПДК не зафиксировано», — отметила Н.Пеньковская.

Она уточнила, что произошедший в четверг вечером сильный выброс горючих веществ также не осложнил ситуацию.

«Надо понимать, что, с одной стороны, дым имеет свойство рассеиваться. С другой — горючие продукты очень легкие, они уходят высоко в атмосферу. Поэтому даже при изменении ветра превышений зафиксировано не было ни в Береговом, ни в Приморском (населенные пункты в составе городского округа Феодосия, расположенные рядом с нефтебазой — прим. ТАСС)», — пояснила глава управления.

О пожаре

Ранним утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание, которое тушат до сих пор. О причинах пожара не сообщается. Более тысячи человек эвакуировали в районах Черноморской набережной, Ближних Камышей и мкр Северный.