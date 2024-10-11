Пляж «Хрустальный» реконструируют по технологии печатного бетона

Приведением в порядок пляжа «Хрустальный» занимается ООО «Конверсия Юг», общая стоимость строительно-монтажных работ по контракту «Ремонтно-восстановительные работы по благоустройству пляжа «Мыс Хрустальный», заказчиком которых является ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», составляет 106,253 млн рублей, из них половина (53,126 млн руб.) — сумма аванса.

На самом пляже с сентября вовсю идет демонтаж: рабочие снимают плитку теперь уже до советского бетонного основания. Похоже, наконец-то вняв голосу разума, покрытие пляжа решили делать не плиточным, а монолитным, причем двухслойным, на армированном поясе. Обещают, что второй слой будет декоративным, с тиснением в виде природного камня. Подрядчик называет такой способ «технологией печатного бетона» и заверяет, что такой метод уже положительно зарекомендовал себя на Южном берегу Крыма.

На объекте работают тракторы, мини-погрузчик и рабочие с гидромолотами. Вся нижняя набережная сейчас — большой плиточный отвал. Строительный мусор не вывозят из-за невозможности пока зайдействовать тяжелую технику — поврежден въезд в зону пляжа. Эту проблему обещают решить установкой специальной эстакады.

Согласно проекту, плитку заменят и на верхней набережной, для этого все, что там находится, включая новый торговый павильон и карусель, уберут, а для машин организуют реверсивное движение.

Восстановительные работы начнут с устройства армопояса, не дожидаясь полного завершения демонтажных работ.

На пляже уже практически нет купающихся, что вполне объяснимо — к воде не подойти. Да и проход на «Хрусталку» загорожен строительными щитами с табличкой «Внимание! Пляж закрыт на реконструкцию».

По словам заместителя директора «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Геннадия Копытина, общая площадь земельного участка для проведения восстановительных работ — более гектара.

Возвращаясь к контракту, сообщим, что, датой окончания работ там значится 29 декабря 2024 года, но в ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» сроком завершения реконструкции называют 5 декабря.