Пикники и рыбалка на озере в Узундже были незаконными
Суд удовлетворил иск Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры об устранении нарушений при использовании земель заказника «Байдарский».
Во время проверки было установлено, что на нескольких земельных участках на территории заказника владельцами гостевого дома самовольно оборудованы места для отдыха и пикников: помосты с мангальными зонами, настилы на свайных основаниях и места для рыбалки.
Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об исключении незаконной рекреационной деятельности и освобождении земельных участков под контролем ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя». Кроме того, прокурор просил суд взыскать с лица, разместившего указанные конструкции, ущерб, причиненный почвам заказника, в размере более 170 тысяч рублей.
Иск прокуратуры удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.