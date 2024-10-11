Пикники и рыбалка на озере в Узундже были незаконными

Во время проверки было установлено, что на нескольких земельных участках на территории заказника владельцами гостевого дома самовольно оборудованы места для отдыха и пикников: помосты с мангальными зонами, настилы на свайных основаниях и места для рыбалки.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об исключении незаконной рекреационной деятельности и освобождении земельных участков под контролем ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя». Кроме того, прокурор просил суд взыскать с лица, разместившего указанные конструкции, ущерб, причиненный почвам заказника, в размере более 170 тысяч рублей.

Иск прокуратуры удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.