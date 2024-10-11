Перекресток между ПОР, улицей Вакуленчука и Фиолентовским шоссе открыли для проезда

Правда на развязке еще нет светофоров, поэтому запрещен поворот налево для транспорта, едущего со стороны студгородка.

Уром 11 октября убрали блоки, загораживающие проезд с 1 июня, и по обновленной развязке поехал транспорт. Дорога здесь стала вдвое шире: по две полосы в каждом направлении. В ближайшем будущем обновленный перекресток оборудуют светофорами, в балке организуют пешеходный переход, к которому уже проложили тротуар вдоль одной из сторон дороги на ул.Вакуленчука.

Но пока светофоры даже не начали устанавливать, а левый поворот при движении со стороны Студенческого городка перекрыт. Заехать на перекресток можно только со стороны проспекта Октябрьской Революции. Об этом на кануне в своем телеграмм-канале предупредил вице-губернатор Севастополя Павел Иено, анонсируя открытие развязки.

Севавтодор начал реконструкцию этого перекрестка в апреле. Полностью развязка с недостающими разгонными полосами в Стрелецкой балке должна быть сдана до конца 2024 года.

Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».