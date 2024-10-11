Отремонтируют еще четыре кровли и два фасада на объектах культурного наследия

В 2025 году в Севастополе продолжат восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН), сообщил директор Фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин.

– Мы уже постепенно приступаем к этим работам, – отметил руководитель.

Он перечислил объекты ОКН, намеченные к ремонту в 2025 году. В их числе — четыре кровли домов на спуске Шестакова,1, а также на домах по Большой Морской, №3, 5 и 7.

– Три кровли уже законтрактованы, сейчас подрядчик получает разрешения и приступает к производству работ. Это будут скатные кровли, такие же, как Фонд только что отремонтировал по ОКН на Гоголя,8. – продолжил Д.Шпагин.

Кроме них, предстоит отремонтировать фасады домов №2 и №4 по Большой Морской, также являющиеся ОКН.

По словам Д.Шпагина, помимо ОКН, Фонд отремонтирует порядка 150 жилых многоквартирных жилых домов, не относящихся в категории особо охраняемых. Среди них и многоквартирный жилой дом на улице Очаковцев,4 вокруг которого сейчас установили леса.