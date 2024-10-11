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Критических отставаний на стройках медкластера нет

Антонова Алиса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продолжает лично контролировать ход строительства медицинского кластера на Камышовоскм шоссе. Там строятся больница скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера.

Работы на первом объекте идут хорошими темпами. В начале следующего года подрядчик планирует достроить все корпуса больницы (их пять), закрыть тепловой контур, завершить кровельные работы и приступить к отделке и установке оборудования. Сейчас на площадке работают 170 человек.

По онкологическому диспансеру губернатор провел 10 октября большое совещание с компанией-подрядчиком «РТ-СоцСтрой». Отмечено, что сейчас идет смена субподрядчика, в ближайшее время «будут мобилизованы рабочие, стройка продолжится».

«Никаких критических отставаний от сроков это за собой не повлечет», — убежден М.Развожаев.

Планируется, что в начале следующего года специалисты перейдут к отделочным работам, затем — к установке медицинского оборудования.

Медицинский кластер в районе хутора Пятницкого строят в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя с 2018 года. Пока возводят онкологический центр и больницу скорой помощи, хотя изначально задумывалась и новая инфекционная больница, и медицинское училище. За эти годы на стройке менялся подрядчик, полностью переделывалась проектная документация, а стоимость объектов значительно выросла.