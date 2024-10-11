Для борьбы с мусором создадут межведомственный штаб
В Севастополе создали межведомственный штаб по реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Михаила Развожаева опубликовано на официальном сайте правительства города.
В Положении о штабе говорится, что он станет постоянно действующим совещательным органом при губернаторе Севастополя. В задачи штаба входит «подготовка предложений, связанных с выработкой и реализацией государственной политики, нормативным правовым регулированием по вопросам организации деятельности в сфере обращения с ТКО по трем основным направлениям:
— устойчивость регионального оператора по обращению с ТКО;
— обеспечение местами накопления, контейнерами, специальной техникой;
— обеспечение инфраструктурой.
Задача штаба — рассматривать и готовить предложения в обозначенной области, работать над проектами федеральных законов, способствовать применению инновационных технологий в сфере переработки ТКО, вносить предложения по проведению тематических конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, способствовать профильному взаимодействию органов исполнительной власти и муниципалитетов и т.д..
Штаб будет состоять из председателя (губернатор города), его заместителя (первый заместитель губернатора), секретаря (директор департамента городского хозяйства) и членов штаба (10 должностных лиц плюс все главы муниципалитетов).
Решения штаба будут носить рекомендательный характер и оформляться в форме протоколов.