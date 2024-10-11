Для борьбы с мусором создадут межведомственный штаб

В Севастополе создали межведомственный штаб по реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Михаила Развожаева опубликовано на официальном сайте правительства города.

В Положении о штабе говорится, что он станет постоянно действующим совещательным органом при губернаторе Севастополя. В задачи штаба входит «подготовка предложений, связанных с выработкой и реализацией государственной политики, нормативным правовым регулированием по вопросам организации деятельности в сфере обращения с ТКО по трем основным направлениям:

— устойчивость регионального оператора по обращению с ТКО;

— обеспечение местами накопления, контейнерами, специальной техникой;

— обеспечение инфраструктурой.

Задача штаба — рассматривать и готовить предложения в обозначенной области, работать над проектами федеральных законов, способствовать применению инновационных технологий в сфере переработки ТКО, вносить предложения по проведению тематических конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, способствовать профильному взаимодействию органов исполнительной власти и муниципалитетов и т.д..

Штаб будет состоять из председателя (губернатор города), его заместителя (первый заместитель губернатора), секретаря (директор департамента городского хозяйства) и членов штаба (10 должностных лиц плюс все главы муниципалитетов).

Решения штаба будут носить рекомендательный характер и оформляться в форме протоколов.