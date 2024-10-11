Бывших гаишников будут судить за взятки и подделку страховки

По версии следствия, старший инспектор ДПС 1990 года рождения в октябре 2022 года совместно с инспектором 1994 года рождения, а в декабре 2022 года совместно со старшим инспектором 1981 года рождения потребовал и получил две взятки на общую сумму 70 тысяч рублей от от виновников ДТП, покинувших места происшествий.

Кроме того, один из сообщников в декабре 2023 года на личном автомобиле «Фольксваген-Джетта» не справился с управлением и столкнулся с препятствием. Чтобы получить страховку, не имея для этого оснований, он приобрел по дешевке старую «Таврию» и инсценировал ДТП, подпадающее под страховой случай. Пользуясь своим служебным положением, инспектор оформил необходимые документы и незаконно получил страховую выплату в размере 400 тысяч рублей.

Указанная деятельность бывших инспекторов выявлена и пресечена в результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками оперативно-розыскной части (собственной безопасности) УМВД России по Севастополю во взаимодействии с УФСБ. Расследование провел следственный отдел по Гагаринскому району ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Материалы в отношении посредников, участвовавших в передаче взяток, и взяткодателей выделены в отдельные производства, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.