Биржевые игроки проиграли мошенникам

В полицию Севастополя обратились трое граждан, которые пострадали от мошенников по одной из наиболее распространенных преступных схем. Общая сумма их материального ущерба составила более 2,6 млн.рублей.

Хищения денежных средств происходили под предлогом инвестирования на бирже, рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю. Мошенники обращаются к своим жертвам в социальных сетях и мессенджерах, предлагая легкий пассивный доход. Сначала аферисты рассказывают, как много желающих инвестировать, что такого выгодного предложения жертва уже не найдет, втираются в доверие, а потом отправляют номер счета, на который нужно перевести деньги.

Так, 38-летний местный житель «инвестировал» 2,5 млн руб. Жертвами стали также 50 и 51-летний местные жители. Их материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Полиция Севастополя предупреждает: предложения о гарантированном легком и высоком заработке, требующем денежных вложений, поступают только от мошенников!