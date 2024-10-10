Утвержден календарь праздничных и выходных дней в 2025 году

Новогодние каникулы в этот раз продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января, потому что 29, 30 и 31 декабря 2024 года — выходные дни.

Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, в следующем году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней.

В новом году нерабочие праздничные дни 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их решено перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря.

Нерабочими также будут дни 22 и 23 февраля — День защитника Отечества. Поскольку 23 февраля выпадает на воскресенье, выходным днем сделают и четверг, 8 мая. На майские праздники в следующем году россияне будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

День России в 2025 году выпадает на четверг, поэтому будет четыре выходных дня — 12, 13, 14 и 15 июня благодаря переносу субботнего 8 марта на 13 июня.

Еще один период праздничного отдыха — 2-4 ноября, когда отмечается День народного единства.