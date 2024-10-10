Определен максимальный тариф за минимум электроэнергии

Федеральная антимонопольная служба подготовила приказ о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в 2025 году. Увеличение коснется всех регионов страны.

На основе этих предельных уровней цен региональные тарифные органы установят конкретные значения тарифов. Причем, если в регионе действуют дифференцированные тарифы по объемам потребления электроэнергии, тарифы для первого диапазона потребления — минимального — как раз и будут ограничены минимальными и максимальными уровнями, которые определила ФАС.

В соответствии с документом, для севастопольцев тариф на электроэнергию со второго полугодия увеличится на 13% — до 5,05-5,06 руб./кВт*ч за потребление в диапазоне до 150 кВт (сейчас он 4,49 руб./кВт*ч).

Для Крыма установлен максимум тарифа для минимального потребления в 4,82 руб./кВт*ч. Рост также составит 13%. В Краснодарском крае и Ростовской области — 7,34 и 5,89 рублей соответственно.

Самые низкие тарифы на электроэнергию — в ЛНР (сейчас 1,26, а будет — 1,47 руб./кВт*ч) и в ДНР (рост с 1,28 до 1,49 рублей). Самые высокие — на Чукотке, в Якутии и на Камчатке — до 11 рублей за киловатт-час.

Тарифы в Москве ниже, чем в Московской области (7,87 и 8,25 соответственно). В Санкт-Петербурге тариф составит почти семь рублей.

В ФАС уточнили, что прогнозом социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы предполагается, что коммунальные услуги в 2025 году подорожают на 11,9%, в 2026 — на 5,4% и в 2027 — на 4,8%.