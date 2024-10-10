На фестивале «Святой Владимир» представят фильмы для семейного просмотра

В Севастополе с 19 по 23 октября пройдет X фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир». Организаторы подготовили разнообразную и насыщенную фестивальную программу для семейного просмотра.

В конкурсе примут участие 20 документальных фильмов и 12 игровых кинокартин.

Популярность фестиваля в этом году отражена в количество поданных заявок на участие, отборочная комиссия рассмотрела 312 заявок, 176 из которых – на документальные фильмы.

В конкурсную программу включили шесть номинаций: игровые полнометражные и короткометражные, документальные полнометражные и короткометражные, военно-патриотические и «Крым в кадре». Из них отобраны 30 картин, также 30 картин составили внеконкурсную программу.

В номинации полнометражных документальных фильмов покажут фильмы «Амурский Ван Гог»,«Верные», «Горячее сердце», «Иная реальность»,«Княгиня Ольга. Мать русского мира», «Русские люди», «Священноисповедник Роман Медведь. Стремиться непрерывно к совершенству», «Северный крест», «Сергей Астахов, или Механика киноискусства». В номинации игровых полнометражных фильмов – «Азбука Морзе», «Блиндаж»,«Суворовец 1944»,«Хоккейные папы»,«Часы для Веры». В рамках специальная конкурсная номинация «Крым в кадре» покажут фильмы «В потоке трех стихий», «Источник мужества», «Пещера», «Сниму жилье. Наличие пандуса и хороших друзей обязательно».

Все фильмы можно будет увидеть бесплатно в ретрокинотеатре «Украина» (ул. Ленина, 35).