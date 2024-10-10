Исторический дом на Гоголя, 8 готовят к сдаче Севнаследию

Реставрационные работы жилого многоквартирного дома на Гоголя,8 практически завершены. Правда, изначально работы нужно было завершить до конца 2023 года. Потом срок передвинули еще раз – до Дня ВМФ, но и в него уложиться не удалось.

Директор Фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин рассказал о выполненных работах: выполнили реставрацию архитектурных элементов с воссозданием утраченных, оштукатурили стены фасада смесями, идентичными историческим, устроили отмостку дворового фасада, заменили входные двери, окна подъездов и цокольного этажа. На стадии завершения – капремонт кровли.

Д.Шпагин назвал объект самым сложным из тех, что Фонд выполнил на сегодня в Севастополе. Последнее как раз и определялось большим количеством архитектурных элементов. Утраченные воссоздавались по сохранившимся историческим кусочкам, по каждому создавались слепки, рисовали эскизы, делали формы, после чего все они изготавливались и занимали свое место на фасаде. Входы в подъезды сделали из монолитного бетона с крошкой из натурального камня.

– Больше всего было утрачено и восстановлено кронштейнов под балконные плиты и эркеры. Реставрации подверглись балюстрады, развальцованный камень в нижней части фасада, швы между каменной кладкой, тяги, обрамляющие фасад по горизонталям, арочные проемы, наличники на входных группах, штукатурные и бетонные элементы, ограждающие конструкции балконов.

На следующей неделе объект представят специальной комиссии, после чего подрядчик должен будет подготовить научный отчет и сдать объект специалистам Севнаследия.

Срыв первоначальных сроков сдачи Д.Шпагин объяснил непредвиденными работами, которые возникли после демонтажа лесов. Допработы касались докомпоновки и ремонта цокольной части здания, поиска изготовителя металлических элементов.

– Вся работа шла под заказ, с большими сроками изготовления изделий, – ответил на вопрос Д.Шпагин.

Долгим оказался и подбор натурального цвета фасадов. В работе было использовано более 25 различных оттенков, в том числе крымбальского камня.

– Подборка цвета по камню – это смешивание сыпучих составов, довольно трудоемкий процесс, чреватый тем, что при высыхании получаются порой неожиданные оттенки. Иногда подбор занимает месяцы. В итоге, основной цвет фасада определяется, как «слоновая кость» – рассказал Д.Шпагин.

Он также пояснил, почему на отремонтированном фасаде все еще остаются кондиционеры и элементы не проектного остекления.

--Всем жителям выданы предписания в части демонтажа диссонирующих элементов. Думаю, эта работа будет проделана позже. Возможно, по решению суда жителям придется выполнить демонтаж за свой счет, – сказал Д.Шпагин.

По словам прораба ООО «Промальп Эдельвейс» Всеволода Шарова, в настоящее время доделать осталось мелочи: закончить водосточную систему, уборка, вымыть окна цокольного этажа, вывезти строительный мусор, убрать территорию.

Он также сказал, что подрядчик дает на свои работы пятилетнюю гарантию.

Напомним, что речь идет о капремонте в многоквартирном доме, восстановлением которого в послевоенный период занимался известный советский архитектор Никита Сдобняков.