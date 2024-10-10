Хотят изменить внешний вид остановочных павильонов

Опубликован проект о внесении изменений в постановление правительства города «Об утверждении типовых архитектурных решений внешнего вида остановочных павильонов, размещаемых на территории города Севастополя». В пояснениях к документу сказано, что действующее нормативное регулирование, определяющее параметры внешнего вида остановочных павильонов, не полностью учитывает особенности архитектурно-художественного облика города. На сегодняшний день в Севастополе выявлены участки улично-дорожной сети, не позволяющие разместить остановочные павильоны по уже утвержденным параметрам. В таких случаях необходима установка специальных павильонов для стесненных условий монтажа. Для решения этой коллизии, а также учитывая потребности населения, департаментом и было предложено утверждение новых единых типовых архитектурных решений для остановочных павильонов.

К утверждению предлагается пять типов остановочных комплексов.

Первый тип предлагается размещать по центральному кольцу и по главным городским улицам: Адмирала Октябрьского, Очаковцев, Героев Севастополя, Вакуленчука, площадях 1-го Мая, Восставших, Троллейбусном спуске, проспектах Октябрьской революции, Героев Сталинграда, Генерала Острякова. Это павильоны с задними и боковыми стенками из закаленного стекла, металлическим каркасом и козырьками из алюминиевых панелей. На остановке будет скамейка, точка для подзарядки мобильных устройств, платежный терминал, табло прогноза прибытия общественного транспорта, системы освещения и видеонаблюдения, а также рекламные щиты.

Четвертый тип разместят вдоль автомобильных окружных и соединяющих отдаленные части города дорог. Его главное отличие — максимальная антивандальность — стенки из перфорированного металла, никаких зарядок, платежных терминалов и табло.

Типы 2 и 3, а также тип 5, специально предназначенный для стесненных условий, будут устанавливать по всему остальному городу. У второго типа предусмотрены места под размещение рекламы.

Все остановки будут раскрашены в сине-зеленые цвета «по утвержденному брендбуку, разработанному для транспорта города Севастополя».