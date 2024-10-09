Жен военнослужащих приглашают к участию в творческом проекте

В субботу, 12 октября, в Севастополе волонтеры проведут творческий проект «Осень на Тороповой даче» для семей военнослужащих и участников СВО. Мастер-классы проекта направлены на раскрытие их творческого потенциала.

«Осень на Тороповой даче» — продолжение образовательной конференции «Черноморская звезда», призванной собрать на одной площадке мастеров творческих профессий, которые безвозмездно поделятся своими знаниями и умениями. Мероприятия пройдут в одном из главных мест отдыха севастопольцев с 13.00 до 16.00.

Участницы проекта «Осень на Тороповой даче» смогут попробовать свои силы в живописи, лепке, шитье, вокале, создании украшений и предметов интерьера и многом другом, поучаствовать в практикумах от специалистов различных психологических техник. На главной поляне в перерыве между творческими мастер-классами будут проходить спортивные разминки и игры.

«Осень на Тороповой даче» — это продолжение нашей образовательной конференции «Черноморская звезда», но главное отличие в том, что пройдет она на природе, в очень живописном месте и прийти туда можно будет всей семьей. Наши мастерицы — это и сами жены военнослужащих, и приглашенные мастера будут делиться своими умениями и навыками совершенно бесплатно. Они покажут, как можно реализовать свои творческие таланты, интересно и полезно провести время самой или с семьей. Мы уверены, что наш проект поможет найти единомышленников, завести новые знакомства, вдохновит на творчество и саморазвитие, а также подарит так необходимое нам сейчас чувство общности и эмоциональной поддержки», — рассказала идейный вдохновитель проекта Елена Романова.

Подробнее о проекте «Осень на Тороповой даче» можно узнать в группе «Вконтакте» «Черноморская звезда» vk.com/chernomorzvezda_official