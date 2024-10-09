Время драконидов

В начале октября в ночном небе можно наблюдать метеоры-дракониды. Еще одно название этого метеорного потока — джакобиниды.

Это метеорный поток, связанный с кометой 21P/Джакобини-Циннера, который случается каждый год в первой декаде октября. О сути данного явления «Севастопольской газете» рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

По его словам, речь идет о метеорном потоке, который потихоньку разваливает комету по своей орбите и сталкивается с кусочками, камушками, льдинками, которые выпадают с хвоста кометы. Эти кусочки и растягиваются по орбите кометы.

Земля, где-то пересекая эту орбиту, сталкиваясь с выпавшими осколками. Тогда-то и возникает явление, когда эти камушки и кусочки льда влетают в атмосферу Земли на большой скорости. В данном случае радиант (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров) расположен в созвездии Дракона, отсюда и название.

— Таких метеорных потоков насчитывается пару сотен, из них один — это и есть драконид. Именно 8-10 октября в атмосферу попадает максимальное количество таких объектов. С Земли же мы видим частички, которые сгорают в атмосфере. Их не очень много – самые интенсивные потоки – это персеиды и геминиды. Правда, первые можно наблюдать в середине августа, вторые — в середине декабря. Дракониды примерно в пять раз слабее персеидов, — рассказал С.Назаров.

Наблюдать дракониды можно в местах, где небо не засвечено.

— Рассчитывать на зрелище с россыпью метеоров особо не стоит, скорее всего, это может быть только один или несколько метеоров, которые еще нужно «уловить» глазом. Тем же, кто все же надеется «поймать» момент, можно посоветовать выбрать предутренние часы, открытое место, вдали от огней большого города. При условии, что будет хорошая погода.

Кстати, при переменной активности потока, отметим, что в 1933 и 1946 годах наблюдались настоящие метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час.