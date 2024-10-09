В Ханском дворце восстановили именной фонтан императора Александра I

Фонтан в память о российском императоре Александре I, установленный в 1828 году на средства крымских татар, восстановили на территории ханского дворца в Бахчисарае, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.

Реставрационные работы в ханском дворце начались в 2020 году, их планируют завершить в 2025 году в связи с необходимостью музеефикации многочисленных артефактов. Всего отреставрировано 10 из 16 объектов дворца.

Четырехгранная башня-фонтан, высотой около шести метров выполнена в виде мавзолея-дюрбе с куполом. За почти 200 лет он обветшал и требовал реставрации. Заключительным штрихом станет установка на фасаде фонтана плиты с тугрой — личным знаком императора Александра I, выполненного арабской вязью с надписью: «Александр Павлович, император России, всегда побеждающий».

Это своеобразная подпись-монограмма, которой пользовались восточные правители. Тугры для переписки с Крымским ханством имели и русские цари Михаил Федорович, Алексей Михайлович, и императоры Петр I, Александр I и Николай I.

Фонтан будет действующим

Фонтан подключат к системе водоснабжения, и он вновь будет действующим. Его открытие планируется после полного завершения реставрации в ханском дворце. Фонтан входит в комплекс «Сады и парковые сооружения», на территории которых сейчас проводятся археологические раскопки. Есть и новые находки.

Как сообщил ТАСС археолог Эдем Аблаев, на садово-парковой территории был обнаружен колодец, глубиной более 6 метров, выложенный тесанным камнем, обнаружены монеты, которые сейчас идентифицируются. Ученые пытаются понять, как была организована система водоснабжения, очистки и отвода воды на территории дворца. Каменные цистерны большого объема были обнаружены при раскопках, но их настоящее предназначение еще предстоит установить. Найдены глиняные трубы, предположительно, использовавшиеся как для подачи воды, так и подачи пара для подогрева полов в банях.

Еще одна находка ждала реставраторов в кофейной комнате хана. При разборке потолка был найден невзрачный деревянный щит размерами примерно два на два метра. Он оказался розеткой под люстру. Ее очистили, отреставрировали и вернут на свое место.

Справка: Дворцовый комплекс является единственным образцом крымскотатарской архитектуры, был возведен в XVI веке, его площадь ранее превышала 14 га, не считая парков, сейчас — около 4 га. Среди самых известных объектов Ханского дворца — воспетый Пушкиным «Фонтан слез», к которому он в дар приносил две розы.

Общий объем финансирования, выделенный на ремонт, реставрацию дворцового ансамбля Ханского дворца составляет 3,6 млрд рублей.